24 marzo | a Firenze la caccia al tesoro su Don Milani

(Di martedì 19 marzo 2024), 192024 - “Da Dante a Don: il valore e il prezzo della libertà” è il titolo scelto da Legamidarte per riunire due eventi distinti, ma strettamente legati tra loro: unaaltra le strade del centro die un concerto finale accompagnato da una video proiezione che amplifica e approfondisce il parallelismo tra i due personaggi. Dante e Don, seppur lontani storicamente, sono accomunati da un simile destino: l’allontanamento da, perché personaggi scomodi, il primo per la sua appartenenza politica, il secondo per il suo carattere non docile e le sue idee non in linea con la Chiesa di quegli anni. A guardar bene, però, non c’è solo questo ma anche i loro ideali di uguaglianza basata sull’educazione, uno ...

Firenze , 11 marzo 2024 – C'è grande attesa per mercoledì 13 marzo , giorno in cui arriverà a Firenze la premier Giorgia Meloni . Ufficialmente Meloni andrà nella sede della Regione e firmerà col ... (lanazione)

"Le vie d’Arno”, il calendario di iniziative messe a punto da Canottieri Comunali Firenze per celebrare i 90 anni di vita passa da Arezzo - Arezzo, 19 marzo 2024 – Iniziato sotto la pioggia battente, il 2 e 3 marzo dalle Foreste Casentinesi, è proseguito sotto un cielo più clemente "Le vie d’Arno”, i l calendario di iniziative messe a ...lanazione

Via San Gallo e via dello Sprone, modifiche alla circolazione - Firenze, 19 marzo 2024 - Via San Gallo e via dello Sprone a Firenze saranno interessate oggi da provvedimenti di modifica alla circolazione. In via San Gallo, per un intervento con piattaforma aerea, ...lanazione

Premio Mario Maltinti seconda edizione, aperte le candidature - Mario Maltinti è stato l’anima della Folgore Pallavolo San Miniato che per oltre 50 anni non ha mai fatto mancare il suo impegno per il mondo della pallavolo. Un pilastro non solo per il volley ...gonews