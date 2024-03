18 milioni per i giudici | 1 miliardo per Trump 4 volte villa Certosa Ma quanto vale davvero la residenza a Mar-a-Lago?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 19 marzo 2024) Donaldha una settimana di tempo per versare la cifra di 464di dollari. Se non riuscirà a garantire sull’intero importo, non potrà fare ricorso nel processo civile in corso a New York in cui lo scorso febbraio era stato condannato per frode finanziaria. E se non si troverà una soluzione entro la fine del mese, il candidato repubblicano alle presidenziali 2024 potrebbe subire la confisca dei beni immobiliari. I legali del Tycoon, o meglio dell’ex Tycoon, hanno chiesto alla Corte un rinvio della scadenza e la riduzione del deposito richiesto a 100di dollari. Ci sarebbe anche un’altra soluzione:potrebbe rivolgersi a una società di cauzioni che garantisca per lui, ma delle 30 società specializzate sentite dai broker finanziari nessuna è disposta a coprire la fideiussione. Tutte chiedono ...