16 milioni di italiani hanno subito un danno all’auto

Secondo uno studio condotto dall’Ufficio Economia dell’Area Politiche per lo Sviluppo della Cgil Nazionale, più di 5,7 milioni di lavoratori ricevono un Salari o annuo lordo medio inferiore a 11.000 ... (quifinanza)

La vera emergenza è ancora quella dei salari . Se l’economia italiana arranca e i consumi non ripartono, la colpa è anche di Stipendi che restano ancora troppo bassi . Secondo lo studio dell’Ufficio ... (lanotiziagiornale)

Thales Alenia Space, contratto con Esa su dimostratore orbitale Leo Pnt - Thales Alenia Space in Francia e in Italia sarà il prime contractor del programma ... Leggi anche: Le vendite di Thales aumentano a 18,4 miliardi nel 2023, ma per la jv con Leonardo pronto un taglio ...milanofinanza

Terna: +7,5% ricavi 2023 a 3,18 mld e utile 885,4 mln (+3,3%), cedola 33,96 cent (+8%) (RCO) - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - Terna pubblica i risultati del 2023 che si e' chiuso con ricavi del pari a 3,186 miliardi di euro, in aumento del 7,5% rispetto al 2022. L'ebitda del ...borsaitaliana

Il Traforo del Gran San Bernardo compie 60 anni - La galleria è sempre stata un asset strategico per i collegamenti e gli scambi culturali tra Italia e Svizzera. Ce lo dicono i numeri: in sessant'anni, oltre 34 milioni di veicoli sono passati di qui.rainews