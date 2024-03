' 125mila pmi pioniere dell' Ia ma manca 55% del personale'

(Di martedì 19 marzo 2024) "Sonole pmi che hanno già varcato le frontiere'intelligenza artificiale, su un totale di 134mila imprese italiane'Ia. Ma la loro corsa nella transizione digitale è frenata dalla difficoltà di trovarequalificato", avverte Confartigianato. E stima: "Su 449mila lavoratori con elevate 'e-skill 4.0' richiesti dalle aziende, neno all'appello 246mila, pari al 54,9%". "La situazione peggiore è in Trentino Alto Adige e per i tecno-elettricisti". L'allarme è stato lanciato alla Giornataa Cultura Artigiana, a Pesaro, appuntamento annuale che fa il punto su innovazionee imprese e utilizzo'Ia.

