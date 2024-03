(Di martedì 19 marzo 2024) Le forze armate israeliane hanno bombardato una casa a Jabalia, nel nord di Gaza, uccidendo almeno otto palestinesi. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken partirà domani per il suo sesto viaggio in Medio Oriente dall’attacco di Hamas del 7 ottobre.

Mosca , 11 marzo 2024 – Si surriscalda ulteriormente l’atmosfera in vista delle Elezioni in Russia previste nel fine settimana. Oggi un duro affondo è arrivato dal servizio stampa dei servizi ... (quotidiano)

Gli Stati Uniti, attraverso boicottaggi al sistema elettronico di voto e gli appelli dell’opposizione a non andare alle urne, cercano di ridurre il numero di votanti alle presidenziali in Russia del ... (lanotiziagiornale)

Ucraina, 007 Mosca: Francia si prepara a inviare 2mila soldati - Secondo i servizi segreti russi il presidente francese Emmanuel Macron, dopo aver più volte parlato di inviare truppe occidentali in Ucraina a supporto di ...lapresse

Intelligence russa: “La Francia è pronta a inviare 2mila soldati in Ucraina” - Secondo le informazioni arrivate all’SVR russo, un contingente da inviare in Ucraina è già in preparazione. Inizialmente includerà circa 2.000 soldati”, ha detto il capo degli 007 esteri russo.secondopianonews

Putin, il ruolo chiave del primo ministro del Cremlino: potere spartito con 007 e gli oligarchi, il totonomi - C’è, naturalmente, la possibilità che Putin confermi il premier attuale. Mikhail Mishustin, il Tecnocrate, che ha servito impeccabilmente la causa della russia in tempo di guerra, resistendo alle ...ilgazzettino