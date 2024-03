Ziliani | Nella giornata della Serie A contro il razzismo Acerbi dà del “negro” a Juan Jesus | benvenuti nel calcio made in Italy

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il giornalista Paoloha criticato duramente l’episodio dioccorso in Inter-Napoli, conche avrebbe rivolto un’offesa razzista aNAPOLI – Nel giorno in cui laA celebrava l’iniziativa “Keep racism out”ogni forma di discriminazione, una brutta pagina diè stata scritta in Inter-Napoli. Il giornalista Paoloha commentato l’episodio tra: Al minuto 58, sulla situazione di parità (1-1),avrebbe richiamato l’attenzione dell’arbitro La Penna per un’offesa razzista ricevuta da Francesco. “...