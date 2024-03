Zielinski e il contratto con l’Inter | quanto guadagnerà in nerazzurro

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 18 marzo 2024) Si è da poco conclusa la partita tra Inter e Napoli, con i campani che sono riusciti a conquistare un punto dopo essere andati in svantaggio nel primo tempo. Non ha preso parte alla gara Piotr, il quale concluderà il prossimo giugno la sua esperienza partenopeo per trasferirsi proprio ai nerazzurri. Non hanno avuto L'articolo