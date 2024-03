Zalgiris Virtus | senza Hackett e Cordinier ma con la voglia di “tornare a correre”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Bologna, 18 marzo 2024 – Subito le cattive notizie: Danielnon ce la fa e non è salito sul charter che ha portato i compagni a Kaunas. E sull’aereo non è salito nemmeno Isaia, vittima di una distorsione alla caviglia ("con interessamento dei legamenti”, dice Banchi) che andrà monitorata giorno dopo giorno. Ma è logico che lanon avrà i due né domani, né tantomeno venerdì a Belgrado, nella tana di Milos Teodosic e della Stella Rossa.che apre le porte della palestra Porelli, alla vigilia di questo periodo delicato e lascia la parola a coach Banchi.che, ultimamente, accusa una marcata differenza di rendimento tra le partite giocate alla Segafredo Arena e quelle da viaggio. Alla vigilia di un trittico di trasferte, non il massimo. "Non credo ci sia nulla di ...

