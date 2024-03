Zalgiris-Virtus Bologna in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 30^ giornata dell’di. Trasferta importante per gli uomini di coach Banchi, attesi da questa trasferta contro quindicesima in classifica con l’obiettivo di tornare alla vittoria, dopo due sconfitte di fila nella competizione, per mantenere contatto con la zona playoff. Le Vu Nere, però, non stanno attraversando un gran momento di forma: oltre alle sconfitte con Olympiacos e Real Madrid, infatti, nell’ultimo turno di campionato è arrivato anche il KO in campionato contro Pesaro. Di contro, alla squadra di Kaunas la vittoria inmanca da oltre un mese. La palla a due è fissata ...