Yellowstone 5 | vedremo un giovane John Dutton negli episodi finali della serie?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 18 marzo 2024) Alla finefarà ritorno, ma non nel modo in cui i fan si sarebbero aspettati Dopo l'addio di Kevin Costner, sembrava cheavrebbe concluso la sua ultima stagione senza la presenza dinello show, ma secondo quanto dichiarato da Josh Lucas il personaggio farà ritorno ma in una versione più. Lucas, che interpreta ilnelle sequenze flashbackcreata da Taylor Sheridan, ha recentemente dichiarato a Deadline che "per quanto ne sa" tornerà per gli ultimiquinta e ultima stagione di, la cui produzione dovrebbe riprendere a breve. "Ho mandato un messaggio a Taylor ...