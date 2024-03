WWE | Svoltosi l’ultimo evento in un’arena storica | verrà abbattuta a fine anno

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 18 marzo 2024) Con il Road to Wrestlemania Live Event di ieri notte, la WWE ha salutato la James Brown Arena di Augusta (Georgia) chechiusa aprima di essere. Lo show, che ha visto Cody Rhodes battere Drew McIntyre nel main event, è stato quindiper la promotion di Stamford nellaarena che, secondo i progetti,ricostruita ed inaugurata nel 2026. Ecco qui di seguito i risultati dello show: R-Truth batte Dominik Mysterio per squalifica R-Truth & New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) battono il Judgment Day (Finn Balor, Damian Priest, & Dominik Mysterio) AJ Styles batte Carlito WWE Women’s World Championship: Rhea Ripley (c) sconfigge Nia Jax e Shayna Baszler Sami Zayn sconfigge Shinsuke Nakamura LA ...