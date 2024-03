Wta 1000 Miami 2024 | l’analisi del tabellone femminile | sorteggio amaro per le azzurre | torna Simona Halep

(Di lunedì 18 marzo 2024) Iga Swiatek vince a Indian Wells e si prende il primo dei duenordamericani. Ma da domani sarà già ora di pensare alOpen, ultimo grande appuntamento prima di trasferirsi sulla terra battuta. Non ci sarà la detentrice del titolo Petra Kvitova, dodici mesi fa vincitrice a sorpresa all’Hard Rock Stadium e ora a casa che si gode la gravidanza. C’è però il ritorno dia distanza di un anno e mezzo dal settembre 2022, quando venne eliminata dall’ucraina Snigur nell’ultimo match giocato prima della sospensione per doping e tutto ciò che ne è conseguito fino al recente reintegro. La numero uno al mondo parte ovviamente come prima giocatrice del seeding e potrebbe dar vita immediatamente – dopo un bye all’esordio – a uno scontro molto intrigante con Camila Giorgi. L’azzurra in Florida debutta contro ...

Il programma , le date , gli orari e la copertura tv del torneo Wta 1000 di Miami 2024 , in programma dal 19 al 30 marzo sul cemento della Florida. Come di consueto, dopo la California per il torneo di ... (sportface)

Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Indian Wells 2024 , evento a stelle e strisce in programma sul cemento outdoor della California. La numero uno al mondo Iga Swiatek guida il seeding, ... (sportface)

Il video con gli Highlights di Swiatek-Sakkari , incontro valevole per la finale del WTA 1000 di Indian Wells 2024 . Dura un set la resistenza della sfavorita, poi la numero uno al mondo domina nel ... (sportface)

Ranking WTA: Swiatek a +2520 punti da Sabalenka. Navarro in top20 - Iga Swiatek resta saldamente al comando della classifica e incrementa il vantaggio sulla seconda, Aryna Sabalenka. Entra per la prima volta in top20 la giovane americana Emma Navarro ...ubitennis

Wta Miami - Draw: Simona Halep torna in campo. Cinque italiane ai nastri di partenza - La kazaka - finalista a Miami nel 2023 - rivedrà il campo dopo il ritiro a Indian Wells. Lucia Bronzetti se la vedrà con una qualificata ed è stata sorteggiata nei pressi di Elise Mertens e Rybakina.tennisworlditalia

Tennis: Torneo Miami. Subito Osaka per Cocciaretto, Giorgi trova Frech - Per Jasmine Paolini possibile quarto di finale contro Iga Swiatek MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Sono cinque le azzurre in gara nel 'Miami ...sport.tiscali