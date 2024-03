Wolf Man | la Blumhouse al lavoro sul reboot del film horror

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 18 marzo 2024) Avvistato! Il regista Leigh Whannel posa sui social con un ciak in mano, segno che le riprese diMan della, in sala dal 25 ottobre 2024, sono ufficialmente iniziate. A condividere lo scatto dal dietro le quinte deldel famigerato mostro della Universal, il produttore Jason Blum, che ha preso in considerazione, per lo sviluppo del nuovo lungometraggio, L’uomo invisibile, prodotto che ha riscosso un enorme successo di critica e di pubblico. “Primo giorno sul set diMan. Nella foto il regista Leigh Whannell. LFG!!!”, si legge sul suo profilo X. Day one on the set ofMan. Director Leigh Whannell pictured here. LFG!!! : Nicola Dove/Universal Pictures and @pic.twitter.com/qeny3bjYdl — Jason Blum (@jason blum) March 18, 2024 Il ruolo da ...