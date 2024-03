Wolf Man | iniziate le riprese del reboot con Christopher Abbott | ecco quando esce

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 18 marzo 2024)ha sostituito in corsa Ryan Gosling, inizialmente scelto come protagonista di questa nuova versione del classico horror Jason Blum ha confermato l'inizio dellediMan,del classico dell'horror della Universal che vedrà Leigh Whannel alla regia eprotagonista. Si tratta della seconda incursione nell'universo dei mostri per Whannel, dopo aver già firmato sempre per Blumhouse ilde L'uomo invisibile, uscito nel 2020. Inizialmente il film doveva essere interpretato da Ryan Gosling, ma alla fine la star di Barbie ha abbandonato il progetto a causa di una serie di divergenze creative. Quindiha sostituito Gosling e Whannel è stato assunto come regista del progetto. Non si ...