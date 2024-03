West Ham Aston Villa | Zaniolo torna al gol e salva i Villains

(Di lunedì 18 marzo 2024)Hamnon si fanno del male: il risultato finale è do 1-1 e la rete opsite è di NicolòHamnon si fanno del male: il risultato finale è do 1-1 e la rete opsite è di Nicolò. Il pareggio deins è arrivato nella ripresa grazie al secondo gol in questa Premier dell’ex Roma. Una rete importantissima in ottica quarto posto perché permette alla squadra di Unai Emery di guadagnare un punto sulla quinta posizione del Tottenham

Zaniolo salva l'Aston Villa. Chelsea e Manchester Utd in semifinale di FA Cup - L'ex Roma salva i Villains a casa del West Ham per l'1-1 finale. In Coppa vittoria thriller dei Blues su Leicester, Liverpool fuori dopo i tempi supplementari ...tuttosport

