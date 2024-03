Walter | la recensione | una action-comedy senza guizzi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ladi, film franco-belga dove il protagonista lavora come guardia di sicurezza in un centro commerciale e si ritrova a che fare con una banda di ladri da strapazzo. Su Rai4 e RaiPlay. Arrivato in Europa dall'Africa molti anni addietro, tanto da costruirsi una famiglia felice in terra d'Oltralpe,è un individuo dalla corporatura imponente ma dal carattere dolce e gentile, benvoluto non soltanto dai clienti del supermercato dove lavora come addetto alla sicurezza, ma anche dai suoi superiori. Di ritorno a casa dopo un'ennesima giornata a risolvere piccole questioni di poco conto tra gli scaffali,riceve il messaggio di un possibile allarme e fa ritorno in fretta e furia al centro commerciale. Come vi raccontiamo nelladiinfatti una ...