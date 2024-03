Wall Street chiude in calo , con il Nasdaq in testa alle perdite trainate dai titoli dei chip , e sulla scia del rapporto chiave sull’occupazione statunitense che ha mostrato che, sebbene i datori di ... (api.follow)

Wall Street apre in positiva. Il Dow Jones sale dello 0,31% a 38.837,11 punti, il Nasdaq avanza dell'1,21% a 16.172,97 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,89% a 5.162,34 ... (quotidiano)

Musk, 'uso ketamina nell'interesse degli investitori' - In un'intervista all'ex anchor di Cnn Don Lemon, Musk spiega come quello che conta per Wall Street è "l'esecuzione. Quindi dal punto di vista degli investitori, se sto prendendo qualcosa dovrei ...msn

Wall Street apre in rialzo, Dj +0,31%, Nasdaq +1,21% - Wall Street apre in positiva. Il Dow Jones sale dello 0,31% a 38.837,11 punti, il Nasdaq avanza dell'1,21% a 16.172,97 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,89% a 5.162,34 punti.ansa

Wall Street: futures dell’S&P 500. Attesa per la riunione della Fed - Gli operatori sono in attesa di una conferenza sull’intelligenza artificiale di Nvidia ma soprattutto delle indicazioni di politica monetaria della Federal Reserve nel corso della settimana.borse