Vuole pagare il caffè con monete da 5 cent | reazione barista è assurda | arrivano ambulanza e carabinieri

(Di lunedì 18 marzo 2024)ilsolamente conda 5esimi, ma ladelScene di ordinaria follia quelle se si sono verificate a Mola di Bari (provincia di Bari) all’interno di un bar della zona. Il tutto è accaduto la mattina del 12 marzo, ma solamente nelle ultime ore la vicenda è stata diffusa. Protagonisti il gestore del bar, uomo di 55 anni, ed un cliente. Quest’ultimo, dopo aver consumato il, era pronto a pagarlo. In modo completamente insolito: con soleda 5esimi. Un modo che, però, non è affatto piaciuto al 55enne che ha reagito nella peggiore maniera ...

Il governo continuerà a lottare contro i furbetti , mentre c'è tutta la volontà di aiutare chi vuole pagare ma è impossibilitato a saldare per intero il proprio debito con il fisco ". Lo assicura il ... (quotidiano)

Il titolare del bar all’interno di un distributore di carburante di Mola di Bari è stato arrestato. Il 55enne è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio.Continua a leggere (fanpage)

Pubblicato il 16 Marzo, 2024 Le monetine da 5 centesimi per certi versi sono “antipatiche”: sono difficili da smaltire e rischiano di rendere pesante e gonfio il portafogli. Forse per questo ... (dayitalianews)

Robinho accusa l'Italia: "Tribunale razzista, un bianco non sarebbe stato condannato" - L'ex milanista mercoledì potrebbe essere condannato dalla corte brasiliana a scontare la condanna per stupro comminata in Italia ...gazzetta

Comuni e Reti d’Impresa del lago di Bolsena protagonisti alla BMT - “Il governo continuerà a lottare contro i furbetti, mentre c’è tutta la volontà di aiutare chi Vuole pagare ma è impossibilitato a saldare per intero il proprio debito con il fisco”. Lo assicura il ...osservatoreitalia.eu

Tasse, ora spunta quella sui telefoni: nessuno la Vuole pagare, ma ti tocca | Colpa degli smartphone - Ecco la tassa sui telefoni che fa storcere il naso a tutti. Non la Vuole pagare nessuno, ma è tutta colpa degli smartphone che ...sicilianews24