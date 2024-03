"Vuoi distruggere il M5S", "Fa orrore". Volano gli stracci tra Conte e Calenda - Il presidente grillino va all'attacco: "Frasi triviali, vuole prendere a calci i 5 Stelle". La replica del leader di Azione: "Soldi buttati nel Superbonus, proputinismo e sussidi graduidamente" ...ilgiornale

“Non sei credibile”, “la tua politica mi fa orrore”: scontro social Conte-Calenda - (Adnkronos) – E' scontro a distanza tra Giuseppe Conte e Carlo Calenda, alleati impossibili in quel 'campo largo' che sembra però troppo stretto per contenerli entrambi. "Non è una questione di veti, ...periodicodaily

Conte: 'In Piemonte il M5s andrà avanti con un suo candidato' - "Sul Piemonte è in vista una svolta. Abbiamo lavorato con generosità col Pd. Abbiamo avuto difficoltà oggettive. Il Pd ha avuto una fuga in avanti designando una sua candidata. Ne prendiamo atto. Il M ...ansa