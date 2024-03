“Voto tappandosi il naso” Da Gramellini il comizio elettorale di Santoro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Michelecontinua nella sua ardua avventura politica. Il giornalista è stato ospite della puntata del 17 marzo di In altre parole, programma televisivo del weekend di La7 che vede Massimoalla conduzione, e ha esposto il proprio obiettivo in vista delle elezioni Europee: “Io considererei un risultato strepitoso se delle persone che non hanno più fiducia nella politica e nel, per affermare la centralità della pace, tornassero a votare. Anche un 1%, 2% in più sarebbe un risultato strepitoso. Quindi per me togliere i voti ai partiti che ci sono, soprattutto quando chi li vota ha fiducia in loro, è inutile. Io voglio prenderli da quelli che votanoilperché possono avere qualcosa in più a cui credere e da chi non ha più fiducia nel, mi rivolgo a ...