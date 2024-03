Voto illegittimo nell' Ucraina occupata L' affondo dell' Ue contro il trionfo di Putin

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'Alto rappresentate per la politica estera di Bruxelles Josep Borrell ha rilasciato una dichiarazione comune a nome dei 27, in cui sono state sottolineate le numerose violazionia Russia durante le elezioni presidenziali

Dopo gli appelli dell'opposizione a non riconoscere l'esito delle elezioni l'Ue valuta le possibilità ma lo 'scenario bielorusso' è difficile Non riconoscere la vittoria di Vladimir Putin alle ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Non riconoscere la vittoria di Vladimir Putin alle elezioni che si tengono da oggi, 15 marzo, a domenica in Russia seguendo il 'modello bielorusso'? A Bruxelles e nelle capitali dei 27 ... (webmagazine24)

Pubblicato il 15 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Non riconoscere la vittoria di Vladimir Putin alle elezioni che si tengono da oggi, 15 marzo, a domenica in Russia seguendo il 'modello bielorusso'? A ... (dayitalianews)

Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Plebiscito di Putin, allo zar l'88% dei voti. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Plebiscito di Putin, allo zar l'88% dei voti. LIVE ...tg24.sky

Putin, è plebiscito. "Voto né libero né giusto" - Il Cremlino può esultare per il record di affluenza e consensi. L'indignazione dell'Occidente Le elezioni presidenziali in Russia sono state un modello di democrazia. E se lo dicono gli osservatori in ...ilgiornale

La Russia vuole che anche le regioni ucraine annesse votino per Putin - In Crimea, a Donetsk e Luhansk il governo russo sta facendo molta pressione per obbligare gli abitanti a partecipare alle elezioni presidenziali, nel tentativo di legittimare la sua sovranità ...ilpost