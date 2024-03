Volley | Serie A2 I Lupi cedono al tie-break contro Grottazzolina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)3 Kemas Santa Croce 2 YUASA BATTERY: Cubito 8, Vecchi 13, Lusetti 2, Canella, Mattei 11, Nielsen 18, Bellomo, Ferraguti 1, Mitkov, Romiti A., Fedrizzi 15, Marchiani, Romiti R. (L), Foresi, Marchisio (L), Cattaneo. All. Ortenzi. KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Gabbriellini (L), Coscione 3, Cargioli 9, Lawrence, Loreti (L), Brucini 4, Petratti, Russo 5, Gatto 13, Giannini, Allik 19, Mati 10, Matteini, Colli 12. All. Bulleri. Arbitri: Merli, Lentini Note: Parziali: 29-31, 12-25, 25-21, 25-19, 15-11. Battute sbagliate: 22; Aces: 7, Muri: 2. Battute sbagliate Santa Croce: 20; Aces: 5; Muri: 10.- Partenza sprint per i biancorossi. Igestiscono bene la fase di ricezione e sideout. Gara vivace, con le due squadre molto aggressive al servizio. I ...