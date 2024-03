Volley A3 maschile | batte Garlasco e vede il traguardo più vicino La Geetit non fallisce Salvezza a un passo

(Di lunedì 18 marzo 2024)BOLOGNA 31 (25-21, 22-25, 25-16, 25-21)BOLOGNA: Aprile 7, Giampietri 7, Sitti 3, Baciocco 13, Maletti 14, Listanskis 23, Brunetti; Minelli, Ronchi, Sacripanti 3, Omaggi. Non entrati: Serenari. All. Guarnieri.: Peslac 4, Cavalcanti, Martinez 21, Biasotto 2, Boscardini 9, Puliti 9, Calitri (L1); Tomassini 3, Pedroni, Vattovaz 1, Accorsi, Chadtchyn 6. All. Galiberti. La terza occasione è quella buona: perdono Mirandola e Sarroch e questa volta lanon perdona. Bologna3-1nello scontro diretto e a una giornata dal termine del campionato di A3si porta in zonadiretta. Missione vicina, ma non conclusa: bisognerà tenersi dietro Sarroch all’ultima giornata, ...

I migliori momenti della partita tra Trento e Civitanova, match finito 3-1 e valido per la semifinale di andata di Champions League . In una sfida tutta italiana, è Trento ad avere la meglio al ... (sportface)

Serie B2. Quindicesimo successo per la Battistelli Blu Volley Pesaro che torna da Bologna con tre punti importanti per la classifica. Ora si pensa alla prossima partita contro Montesilvano (oggi ... (sport.quotidiano)

Civitanova vince contro Monza in cinque set, nella partita valida per gara 3 di Superlega . L’accesso alla semifinale viene così rimandato, con Civitanova che ferma gli avversari a un passo dal ... (sportface)

Volley maschile, contro Aversa il tredicesimo tie-break fatale per i bresciani - La Consoli non riesce a dare la continuità necessaria ad attacco e ricezione in un match in cui gli avversari mettono in campo più convinzione e tanta qualità al servizio e in difesa, conquistando la ...quibrescia

Sir Volley Perugia in semifinale Scudetto - Dopo mille sofferenze e mille emozioni la Sir Susa Vim Perugia batte al tie break in gara 3 dei quarti di finale playoff la Rana Verona e stacca il biglietto per le semifinali scudetto. Con questo suc ...umbria24

Volley: Trento e Perugia in semifinale in Superlega - Battute Modena e Verona, Civitanova supera Monza e riapre i giochi. Nella Serie A femminile, vincono Scandicci, Chieri e Novara ...sportmediaset.mediaset