Voci di Gaza – “La paura di perdere i miei figli mi toglie il sonno Il solo esistere qui è una sfida | per quanto tempo ancora possiamo andare avanti?”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Vivo con lacostante di svegliarmi e scoprire chi è morto, chi è finito sui giornali. È difficile ed estenuante trovare la motivazione per svegliarti la mattina”. Gli oltre cinque mesi di guerra hanno stremato la popolazione della Striscia di. Ogni elemento della vita quotidiana è una conquista: il cibo, l’acqua da bere e per lavarsi, le medicine per una banale influenza. “Quiè già una” dice una coordinatrice di Oxfam sfollata a Rafah, nel sud della Striscia. “A febbraio, rispetto a gennaio, è entrata la metà dei camion di aiuti. La comunità internazionale, mostrando il fallimento degli sforzi diplomatici, ricorre a lanci di aiuti aerei e all’invio di aiuti via mare, che risultano insufficienti e inadeguati. Serve fare pressione su Israele per cambiare quello che sta accadendo ed evitare il ...