Vittoria e applausi dei tifosi Grifone | va bene così

(Di lunedì 18 marzo 2024) Importante era conquistare i tre punti ed il Grosseto ha centrato l’obiettivo. Allo stadio "Zecchini", nella decima giornata del girone di ritorno, in campo Grosseto e Trestina, squadre a specchio, con il tecnico Malotti che manda in campo un undici iniziale con qualche novità, mentre mister Ciampelli conferma lo schieramento classico. Avvio sostenuto degli ospiti che reclamano un calcio di rigore, ma sono i padroni di casa che reagiscono ed impongono il proprio gioco. Al 2’ Cretella, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, manda la sfera sul palo esterno della porta. Al primo affondo i biancorossi di mister Malotti passano in vantaggio. Dopo un continuo "batti e ribatti" in area bianconera – siamo all’ottavo minuto di gioco – il pallone giunge sui piedi di Sabelli che da sinistra di prima intenzione trova il corridoio giusto ed infila il portiere avversario. La gara però non decolla ...