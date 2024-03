Vittime del Covid | le campane suonano per non dimenticare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024) Bologna, 18 marzo 2024 – Il suono delle(video) per ricordare le tante, troppe, persone che, anche a Bologna, hanno perso la vita a causa del. Una distesa di suoni questa sera, rintocchi che si sono rincorsi di chiesa in chiesa per ricordare il 18 marzo 2020, data che resterà nella memoria di tutti noi per la sua tragicità: la fila di camion militari carichi di salme, a Bergamo. Three large church bells made of copper. Persone alle quali i familiari non avevano potuto nemmeno dare il conforto di un saluto.Sono tante le iniziative organizzate da Croce Rossa Italiana e dalle associazioni di volontariato bolognesi che hanno preso il via oggi e proseguiranno fino a sabato. Dopo la commemorazione in piazza Maggiore nel 2022 e a San Luca nel 2023, quest’anno le 4.488bolognesi della pandemia verranno ricordate con ...