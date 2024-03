(Di lunedì 18 marzo 2024) Alla base del disservizio riscontrato dalla nostra lettrice di Empoli lo scorso 11 marzo ci sarebbe stato un fraintendimento verificatosi in fase didella. Lo ha fatto sapere Asl Toscana Centro in una nota, declinando responsabilità circa l’accaduto, ma assicurando "di aver provveduto a proporle un nuovo appuntamento per il prossimo 25 marzo – dicono – già accettato". La donna aveva riferito di essersi recata alle 13.30 alla Casa della Salute di San Miniato per sottoporsi a unadi controllo reumatologico, ma di aver atteso invano (nonostante avesse prenotato) l’arrivo della dottoressa: nessuno l’avrebbe messa al corrente della sua assenza. Per l’Azienda sanitaria però, l’inconveniente si è verificato perché lain oggetto, effettuata dalla signora tramite il sistema “Cup on ...

"Visita saltata. Un problema di prenotazione" - La donna di Empoli ha riscontrato un disservizio nella prenotazione di una Visita medica, attribuito a un fraintendimento nel sistema online. L'Asl Toscana Centro ha offerto un nuovo appuntamento e co ...lanazione

Frana in Campania, interrotta la linea ferroviaria Bari-Roma. Stop ai treni per un mese: “Prezzi dei voli alle stelle” - Ancora sospesa la circolazione dei treni sulla tratta Foggia-Benevento e, per ripristinare il tratto ferroviario, servirà almeno un mese. Un disagio che interessa molti passeggeri, coinvolgendola trat ...ilfattoquotidiano

Bus salta la corsa, turisti non possono recarsi a Gerace: “confidiamo in un’azione riparatoria” - Bus salta la corsa, turisti non possono recarsi a Gerace: "confidiamo in un'azione riparatoria che consentirà la Visita della Città" ...strettoweb