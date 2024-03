Virginia Raffaele | quella gag con Ornella Vanoni che sembra una risposta ai rumor di un flirt con Checco Zalone

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 18 marzo 2024)stanno ufficialmente insieme? Sarebbe questa la notizia bomba che negli ultimi giorni impazza il web. Il tutto nasce in seguito ad un’indiscrezione lanciata dal portale DilingerNews di Fabrizio Corona: Per l’attoreche ci siano delle importanti novità non tanto da un punto di vista della carriera, quanto, piuttosto, nel nome dell’amore. Quell’amore porterebbe il nome proprio dellae sembrerebbe che addirittura l’attore comico abbia lasciato la compagna e le due figlie nella casa dove vivevano tutti insieme in Puglia trasferendosi nell’abitazione vicino. Ma non è finita qui:avrebbe anche acquistato un’altra casa a Roma per poter stare anche con ...