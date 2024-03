Viola il divieto di avvicinamento alla ex | 46enne in manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ravenna, 18 marzo 2024 – Tratto in arresto la notte scorsa dai carabinieri della Compagnia di Ravenna un, residente in città, per averto il provvedimento didiai luoghi frequentati dpersona offesa, a cui era sottoposto da alcuni mesi. Intorno alle 23 di ieri un cittadino, mentre attraversava il parco ‘9 Novembre’, ha notato due auto ferme e una coppia che litigava animatamente. In particolare l’uomo, dopo essere sceso dall’auto, calciava e sferrava pugni sull’abitacolo dell’altra autovettura lì ferma, al cui interno vi era una donna visibilmente terrorizzata, che chiedeva aiuto. Il testimone ha allertato il 112 e una pattuglia dell’autoradio ha raggiunto il punto indicato dallo stesso. Dopo aver identificato le parti, i militari hanno condotto l’uomo nella ...