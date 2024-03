Vinicius Junior | “Giocare al Bernabeu con la maglia del Brasile sarà una grande emozione”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) C’ècuriosità per l’amichevole tra Spagna e, in programma martedì 26 marzo al Santiago. Una partita speciale soprattutto per, che avrà l’opportunità diin quella che dal 2018 ma con unadiversa da quella del Real Madrid. Ai microfoni della CBF, l’attaccante ha rivelato le sue sensazioni al pensiero di affrontare le Furie Rosse nello scenario del: “unapoter indossare ladella Nazionale davanti a tanti tifosi del Real Madrid. È sempre bello affrontare i migliori perché possiamo dimostrare la nostra forza. Dovremo essere concentrati fin dall’inizio peruna ...