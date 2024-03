Vini superbi e fascino primordiale della natura | le migliori cantine del Piemonte

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 18 marzo 2024) Life&People.it Storia, cultura, arte del fare, ma anche innovazione e sguardo rivolto al futuro: non è facile scegliere ledel, terra dinobili e prestigiosi. I paesaggi viticoli di Langhe, Roero e Monferrato, Patrimonio Unesco dal 2013, sono mete ideali per viaggi gourmet, brevi vacanze in destinazioni autentiche e dinamiche. Passeggiare lungo i sentieri tra i boschetti che collegano i vari borghi fuori dalle strade principali è un’esperienza senza pari, specie nei mesivendemmia, quando i colori dei vigneti esplodono in una grandiosa tavolozza che va dal verde all’ocra. Ilè la terra dei grandi rossi ma che sa stupire anche con pregiati bianchi, tra tutti l’Erbaluce di Caluso, tipico del Canavese, e le bollicine, ...