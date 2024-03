Vigevano | colpisce con un sasso un’anziana per rubarle la borsetta | arrestata ragazza di 19 anni

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Ha notato una donna anziana che stava procedendo lungo via Da Vinci e a pensato che fosse un facile obiettivo per uno scippo. Le si è avvicinata e ha tentato di che portava tracolla. Quello che la, una diciannovenne incensurata domiciliata anon aveva messo in conto è stata la reazione della pensionata, che non ne ha voluto assolutamente sapere di mollare la borsa. Così la malintenzionata ha preso une l’ha colpita alla testa. Tutta la scena, avvenuta ieri poco prima di mezzogiorno, è avvenuta sotto gli occhi di diversi passanti che hanno chiesto l’intervento dei carabinieri che l’hanno bloccata eper tentata rapina. L’anziana, che presentava un ematoma in corrispondenza della tempia sinistra, è stata accompagnata al Pronto soccorso ...

