VIDEO – Verona-Milan 1-3 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 18 marzo 2024), matchventinovesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-3: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Marco Antonio Bentegodi. SECONDO POSTO AUMENTATO –1-3 nella ventinovesima giornata diA. Ilprende due punti sia all’Inter sia soprattutto alla Juventus, portandosi a +3 sul terzo posto. Neanche venti minuti per il primo legno, su tiro di Noah Okafor devia Lorenzo Montipò sulla traversa. Che prende pure Christian Pulisic al 23?. Ma è difficile parlare di sfortuna rossonera, soprattutto perché al 44? Theo Hernandez vince tre rimpalli in maniera del tutto casuale e trova così lo ...

Highlights e Gol Verona Milan: le immagini del match – VIDEO - Il Milan di Stefano Pioli ha battuto oggi il Verona per 1-3 nella gara della 29esima giornata giocata alle ore 15. A decidere la sfida le reti di Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze. Inutile il ...milannews24

Serie A: Roma-Sassuolo 1-0, Juve-Genoa 0-0, Milan ok. Rinviata Atalanta-Fiorentina. VIDEO - Dopo la sfida allo Stadium, la 29esima giornata di campionato prosegue e si chiude con Verona-Milan (ore 15), Roma-Sassuolo e Atalanta-Fiorentina (ore 18) e il big match Inter-Napoli alle 20.45 ...tg24.sky

Diretta/ Roma Sassuolo (risultato 0-0) streaming VIDEO tv: Aouar è titolare, via! (Serie A, 17 marzo 2024) - Un successo che ha interrotto la striscia impietosa di quattro sconfitte di fila contro Atalanta per 3-0, Empoli per 3-2, Napoli per 6-1 e quella di misura nello scontro salvezza col Verona. Le ...ilsussidiario