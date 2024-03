VIDEO – Roma-Sassuolo 1-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024), posticipo pomeridianoventinovesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico. BASTA UN GOL –1-0 nel posticipo pomeridianoventinovesima giornata diA. Laresta in scia al Bologna e al quarto posto, ben sapendo che per andare in Champions League potrebbe bastare anche il quinto. Quattro minuti e Romelu Lukaku schiaccia di testa, mandando a lato. L’ex numero 90 dell’Inter potrebbe fare molto meglio nel primo minuto di recupero, quando è solissimo e non becca la porta da ottima posizione. Ci pensa Lorenzo ...