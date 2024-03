Victoria dei Maneskin tra latex e pelliccia | look bondage per dare il via alla carriera da dj

(Di lunedì 18 marzo 2024)De Angelis è più attiva che mai dal punto di vista professionale. Mentre isono temporaneamente in pausa, lei ha dato il via a una nuovada dj: ecco cosa ha indossato per il primo show.

David Beckham elettricista a torso nudo: Victoria riprende tutto - Victoria Beckham ha postato sui social un video nel quale si vede David mentre ripara la luce a torso nudo. Il post è stato invaso di commenti da parte dei fan della coppia ...105

Victoria De Angelis dei Maneskin: ecco il video dell'esordio da solista come dj a Leeds - Dopo aver pubblicato su Soundcloud il primo mix, Victoria De Angelis ha fatto l'esordio come solista: la bassista dei Maneskin venerdì 16 marzo si è infatti esibita a Leeds come dj in un live di music ...video.corriere

Vittoria Hub, al via la quinta call for ideas - servizi di connessione dei device auto con il mondo assicurativo e per la prevenzione dei rischi auto (es. condizioni meteo) ed infine servizi full digital per l’intermediazione con i clienti con data ...insurzine