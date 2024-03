Vicepresidente Antimafia | urge che de Raho si astenga dai lavori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Leggendo le dichiarazioni del procuratore Laudati sul dossieraggio, emerge con estrema chiarezza enza l'opportunità che Cafiero desidalle attività della Commissione Nazionale, di cui è. Laudati dichiara di aver delegato le attività che gli vengono contestate sotto il pieno controllo dell'allora procuratore nazionale, ovvero di de. La sua astensione dalla Commissione è un'esigenza e un'nza in cui la politica non c'entra affatto: sono opportune per consentire il sereno svolgimento delle attività della Commissione parlamentare". Così in una nota ildella commissione, Mauro D'Attis.