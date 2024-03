Vicenza-Fiorenzuola martedì 19 marzo 2024 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 18 marzo 2024) Si recupera la gara valevole per la ventinovesima giornata di Serie C girone A rinviata per maltempo: di fronte ildi Vecchi, attualmente terzo in classifica, ed ildi Tabbiani. Il gol del gaucho Ferrari in quel di Busto Arsizio permette ai berici di recuperare terreno su un Padova fermato in casa dall’ AlbinoLeffe : vincere oggi significherebbe accorciare ulteriormente il divario portandosi a InfoBetting: Scommesse Sportive e