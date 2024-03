Vicchio | torna il ‘Giotto Jazz Festival’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024)(Firenze), 18 marzo 2024 -, tanto; e poi, funky e blues. E’ dietro l’angolo la 25esima edizione del “GiottoFestival”, rassegna promossa da Comune diClub ofinsieme a Music Pool che si è ritagliata un posto d’onore nel panoramaistico e non solo. Anche in questa edizione - dal 21 al 24 marzo - musicisti e proposte musicali di qualità: Paolo Fresu e Rita Marcotulli, il trio Peppe Servillo-Javier Girotto-Natalio Mangalavite, Kinga Glik, Ana Popovic, Cismo Boni e Francesco Zampini Duo, Jacopo Martini Trio, Francesco Cangi&Lonely Reckets, Dario Cecchini "Soul check" Quartet. Ma ‘GJF’ non è solo in teatro: sono previsti infatti numerosi eventi outdoor (sabato e domenica) e concerti nei locali del centro. ...