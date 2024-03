Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024)DEL 18 MARZOORE 19.35 GINA PANDOFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA ILRACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO ANCHE LA FLAMINIA DA VIA TUSCIA AL RACCORDO, IN USCITA MIGLIORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SOLO IN ESTENA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA USCIAMO DASULLA-TARQUINIA UN ICIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA CERVETERI E SANTA SEVERA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, IL TRAFFICO DEFLUISCE SULLA CORSIA DI SORPASSO INFINE, RICORDIAMO, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO CHE DA OGGI SULLA LINEA METRE È ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO ORARIO PERTANTO, LA FREQUENZA DEI TRENI SARÀ DI 20 MINUTI DAL LUNEDÌ AL SABATO E DI ...