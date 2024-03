Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024)DEL 18 MARZOORE 18.35 GINA PANDOFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE NELLO SPECIFICO IN INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIAVEIENTANA E SALARIA POI TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD AUTO IN CODA SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DREZIONE OSTIA USCIAMO DAAD APRILIA CODE PE RTRAFFICO SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DELLA STATALE PONTINA E NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA ARDEATINA CODE QUI PER LAVORI TRA SANTA PALOMBA E VIA DI VALLE CAISA, NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, RICORDIAMO CHE è CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER CONSENTIRE I LAVORI AGLI IMPIANTI ...