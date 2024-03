Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024)DEL 18 MARZOORE 18.05 GINA PANDOFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENT OSUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA CODE RESIDUE TRA LAURENTINA E PONTINA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO CODE QUI PER TRAFFICO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E Più AVANTI TRA NOMENTANA BIS E TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALL’OSTIENSE ALLA TUSCOLANA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN USCITA TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA TIBURTINA DAL RACCORDO A TIVOLI TERME, NELLE DUE DIREIZONI LA FLAMINIA DA VIA TUSCIA AL RACCORDO, IN USCITA ANCHE LA CASSIA TRA OLGIATA E LA ...