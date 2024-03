Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024)DEL 18 MARZOORE 16.20 GINA PANDOFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’AUTOSTRADA FIRENZE-, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDNZA LA CIRCONE è REGOLARE TRA ORTE E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANUALRE INCIDENTE IN INTERNA CAUSA CODE DALL’ARDEATINA ALL’OSTIENSE CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA PONTINA, CODE A PARTIRE DA SPINACETO PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE ALTRE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E FLAMINIA, IN INTERNA CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA CRISTOFORO COLOMBO E DIRAMAZIONE-SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN USCITA ORA LE CONSOLARI CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI ...