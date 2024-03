Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024)DEL 18 MARZOORE 16.20 GINA PANDOFO UN SALUTO E BEN RI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-CODE TRA ORTE E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE FIRENZE TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE DIRALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE CRISTOFORO COLOMBO E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA AUTO IN CODA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA ALTRE CODE INTERESSANO LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO INFINE, RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA LA CIRCONE è SCORREVOLE ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral