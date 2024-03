Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024)DEL 18 MARZOORE 15.20 GINA PANDOFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA SULLA VIA ARDEATINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE, NELLE DUE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO È IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL PERSONALE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE DALLE 21 DI SABATO 23 MARZO ALLE 21 DI DOMENICA 24 MARZO TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFINE, RICORDIAMO, SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO CHE DA OGGI SULLA LINEA METRE È ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO ORARIO PERTANTO, LA FREQUENZA DEI TRENI SARÀ DI 20 MINUTI DAL LUNEDÌ AL SABATO E DI 22 ...