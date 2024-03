Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024)DEL 18 MARZOORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICATA L’AUTOSTRADA DEL SOLE; CODE PER LAVORI TRA CEPRANO E FROSINONE VERSO. IL TRAFFICO E’ QUASI DEL TUTTO SMALTITO. A FIUGGI, IN PROVINCIA DI FROSINONE, SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI: FINO AL PROSSIMO 25 MAGGIO ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN VIA DELLE FELCI, VIA CASALI E ALTRE STRADE INTERESSATE DAI CANTIERI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. SULLA A1 DIRAMAZIONESUD, DALLE 21 DI STASERA E FINO ALLE 5 DI DOMANI 19 MARZO SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO L’AUTOSTRADA DEL SOLE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE ...