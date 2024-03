Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024)DEL 18 MARZOORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAUMENTANO I DISAGI SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE: TRA FROSINONE E CEPRANO, SI E’ RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 630 CIRCA. ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO E SI REGISTRA UNA CODA DI 6 KM VERSO NAPOLI. IN DIREZIONE OPPOSTA, QUINDI VERSO, SONO 8 I KM DI CODA. PERCORSI ALTERNATIVI SEGNALATI. SONO INIZIATI IERI LAVORI SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER LA SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUCE NELLA GALLERIA DAL KM 0 AL KM 2+700, CI TROVIAMO TRA VIA APPIA NUOVA E VIA DELLE GROTTE. IL TERMINE DEI CANTIERI E’ FISSATO PER IL 17 APRILE. -IL TRAFFICO PROVENIENTE DAE DIRETTO AD ...