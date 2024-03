Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024)DEL 18 MARZOORE 08.30 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICATA L’AUTOSTRADA DEL SOLE; CODE PER INCIDENTE TRA CEPRANO E FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI. IL TRAFFICO E’ BLOCCATO IN DIREZIONE SUD, DUNQUE PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO NAPOLI, SI CONSIGLIA DI USCIRE A FROSINONE, PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CEPRANO. CODE A VERMICINO SU VIA TUSCOLANA, VIA DI VERMICINO E VIA PASSO LOMBARDO. CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA VIA BORGHESIANA E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL RACCORDO. MOLTO TRAFFICO SULLA NOMENTANA DOVE SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, COLLEVERDE E SANT’ALESSANDRO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. TRAFFICATO ANCHE IL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E ...