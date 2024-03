Vespucci | il tour mondiale riparte da Buenos Aires Missione | portare l’orgoglio italiano nel mondo video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nel porto di, il cuore pulsante della più grande comunità italiana all’estero, si è svolta una cerimonia senza precedenti: lanza deldell’Amerigo, una delle navi più iconiche e ammirate al. Accolto da un pubblico entusiasta e dalla presenza distinta delle autorità argentine ed italiane, questo evento ha segnato lanza di un’avventura straordinaria, un viaggio che non riguarda solo la nave, ma rappresenta l’intera identità e il patrimonio culturale dell’Italia. Amerigo, ildall’Argentina Il 17 marzo, Giornata dell’Unita Nazionale, in un’atmosfera carica di emozione, sono state svelate in anteprima ...