Vertice di 90 paesi a Berlino sulla transizione energetica

(Di lunedì 18 marzo 2024) Si terrà martedì 19 marz, nella capitale tedesca, il "Dialogo di(Betd)", al quale partecipano oltre 90 stati. Ilha lo scopo di individuare le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici concordati a livello internazionale. Il titolo di quest'anno dell'evento è "Accelerare laglobale". L'Italia sarà rappresentata dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza, Gilberto Pichetto Fratin. Asi discuterà delle pratiche più efficaci per l'uscita dal carbone e per rendere la mobilità, le infrastrutture, l'industria e gli edifici a emissioni zero nette. Quest'anno sono oltre 2.000 i partecipanti alla Conferenza, da più di 90 ...

