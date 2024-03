Verso proclamazione di Todde governatrice | manca il verbale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)soltanto ildefinitivo della Corte d'appello di Cagliari per laufficiale di Alessandradella Sardegna, prima donna a guidare la regione in 75 anni di storia autonomistica dell'Isola. Il documento è atteso per mercoledì mattina, 20 marzo. Da fonti vicine alla coalizione del campo largo, si sottolinea che ormai si tratta solo di una formalità: secondo i dati in loro possesso, infatti, il distacco tra le neo presidente M5s e lo sfidante del centrodestra Paolo Truzzu (Fdi) è di 3.061 voti, una forbice che non dovrebbe spingere lo sconfitto a presentare ricorso. Sempre secondo le stessi fonti, è stato anche attribuito il seggio in bilico: passa il consigliere dei Cinquestelle Emanuele Matta (Medio Campidano), restano invece fuori dal Consiglio regionale la dem ...